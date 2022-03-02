Дыры в крышах, протечки в квартирах, а также сырость грибок и плесень. В заложниках ушедшей зимы в этом году оказались жители сразу нескольких домов во Владимире. Все дома обслуживает

Дыры в крышах, протечки в квартирах, а также сырость грибок и плесень. В заложниках ушедшей зимы в этом году оказались жители сразу нескольких домов во Владимире. Все дома обслуживает муниципальная управкомпания МКП г. Владимира «ЖКХ». На работу этой организации владимирцы жаловались Шестому каналу в последние недели чуть ли не каждый день. Среди пострадавших – жители