Ряд банков России приостановил выдачу кредитов по ипотечной госпрограмме под 7% годовых на новостройки.

Ряд банков России приостановил выдачу кредитов по ипотечной госпрограмме под 7% годовых на новостройки.Эксперты объяснилипроисходящее возможным ростом ставок. Так, в риелторскойкомпании "Этажи" заявили, что не прекращали выдачу ипотеки по госпрограмме трииз 18 банков, с которыми сотрудничает компания. Это Промсвязьбанк, Абсолют банк и "Сбер".Эксперты рассказали, что в Сбербанке льготную ипотеку выдают лишь по уже одобренным заявкам, но новые не принимают. Приостановку связывают с ожиданиями пересмотра основных параметров ипотечнойгоспрограммы. Так, увеличение ставок прогнозируется до 12-13%.Такая вероятность обсуждается властями и банковскимсообществом. Такого же мнения придерживаются и в агентстве недвижимости "Метриум".В трех крупных банках подтвердили намерения по изменениюставок по госпрограмме, но не назвали точные цифры. Ранее вице-премьерМарат Хуснуллин сделал заявление о подготовке антикризисного плана.Напомним, 28 февраля с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в России. Как объяснили в ЦБ, такое решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Это приведет к увеличению депозитных ставок до необходимых уровней и защитит сбережения граждан от обесценивания.