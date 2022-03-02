Куда едем? Росавиация до 8 марта продлила временное закрытие 11 аэропортов на южных направлениях. В их числе воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара,

Куда едем? Росавиация до 8 марта продлила временное закрытие 11 аэропортов на южных направлениях. В их числе воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Воздушные пространства многих иностранных государств тоже закрыты для наших перелётов из-за санкций. На что ориентироваться в непростой ситуации тем, кто отправился отдохнуть или планирует