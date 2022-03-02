А теперь новости наших соседей. 2022-й объявлен российским союзом охраны птиц годом воробья. К...

А теперь новости наших соседей. 2022-й объявлен российским союзом охраны птиц годом воробья. К сожалению, в последнее время в регионах России орнитологи наблюдают сокращение численности этих маленьких обитателей крупных городов. С чем это связано? Выясняли наши рязанские коллеги.Только на первый взгляд может показаться что на городских улицах больше всего воробьев. Орнитологи с этим категорически несогласны: количество пернатых стремительно уменьшается. Елена Фионина изучает птиц уже больше 15 лет. Полюбила их за пение - говорит, может отличить по звуку каждый вид. И знает секреты подхода к каждой певунье. Правда, на воробьев они не действуют - слишком уж они дикие. А осторожность не помешает - излишняя доверчивость может стоить жизни.Елена Фионина, орнитолог: «Ученые заметили уже лет 20, может быть больше назад, что численность домового воробья начинает снижаться, и до настоящего времени она снижается, снижается, снижается, и этот воробей, можно сказать, практически исчезает».Причин много - и применение новых строительных материалов, не позволяющих птицам вить гнезда, и пестициды, которыми обрабатывают растения, и отсутствие сорняков на газонах, которые раньше давали новые семена - совокупность этих факторов приводит к тому, что каждую весну щебетанье птиц становится все тише. А ведь помимо эстетического удовольствия воробьи приносят пользу - очищают город от мошек и комаров, защищают растения.Елена Фионина, орнитолог: «Они, можно сказать, такие вот симбионты для человека, они поедают в том числе с деревьев, с каких-то наших лесных насаждений, не лесных, а городских насаждений, которые тоже поедают гусеницы и вредители, они поедают, уничтожают этих насекомых. Поэтому естественно воробей в городе должен остаться, это очень полезная и хорошая птица».Помочь сохранить популяцию домовых воробьев может каждый. Для этого достаточно развесить крытые кормушки и вовремя подкармливать птиц. Однако творить добро тоже нужно с умом - не всякая пища полезна птичьему организму. В ожидании орнитолога мы приманивали воробьев черным хлебом. Как выяснилось, этого делать не стоит.Елена Фионина, орнитолог: «Птицам он не очень полезен из-за того, что он вызывает брожение в желудочно-кишечном тракте, могут быть проблемы с пищеварительной системой, черный хлеб вообще лучше животным не давать».Вместо черного хлеба можно использовать подсушенный белый, а также другие подходящие продукты. Семечки, хлебушек, крошки различные, если есть зерно, можно зерно давать, птицам, таким как синица, можно давать орехи, арахис, сухофрукты - ну, смотря какой вид птиц вы хотите приманивать. Орнитологи советуют помогать птицам до теплых весенних дней - дальше пернатые должны научиться выживать в естественной среде.Лигия Белянская, Евгений Леонов, Вести-Рязань