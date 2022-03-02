Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной. 6 марта парковки будут работать по воскресным тарифам.

Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной. 6 марта парковки будут работать по воскресным тарифам.Оставить автомобиль можно будет бесплатно даже в местах с повышенным тарифом, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он попросил водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки.По действующим правилам в воскресные дни автомобилисты могут бесплатно припарковаться на улицах, входящих в зону парковочного пространства Москвы.Исключением являются улицы, включенные в зону повышенных тарифов. За возможность оставить там транспортное средство нужно заплатить 380 и 450 рублей.Ранее сообщалось, что московское приложение для паркинга до Санкт-Петербурга. Вместо "Парковки Москвы" мобильное приложение теперь называется "Парковки России".Платную парковку в Москве ввели в июне 2013 года в пределах Бульварного кольца. С августа 2014-го ее пространство расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Введение платного паркинга помогло снизить загруженность улиц и улучшило дорожно-транспортную ситуацию в столице.