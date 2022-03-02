Отделения банков сегодня перешли на усиленный режим работы, однако очередей на снятие наличных и...

Отделения банков сегодня перешли на усиленный режим работы, однако очередей на снятие наличных и паники среди жителей Владимира нет.В частности, в Сбербанке все платёжные сервисы работают в штатном режиме. Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Операции по картамVisa и MasterCard доступны в обычном режиме без ограничений. Сбербанк активно работает с платёжными сервисами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов. В отделениях банка, как и раньше, можно осуществлять все привычные клиентские операции: снять наличные, валюту, оформить кредит или открыть вклад. Также с 1-ого марта СберБанк повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады.Полина Тризонова, руководитель пресс-службы ПАО «Сбербанк»:- Мы работаем, как обычно. Проводим все операции. Для клиентов, которые приходят снять деньги, доступны наличные в банкоматах и возможность снять валюту, обратившись к сотруднику отделения. В целом, количество клиентов немного выросло, но никакого большого ажиотажа мы не видим. Мы работаем и обслуживаем клиентов в привычном режиме.