Бывшего депутата владимирского горсовета обвиняют в хищении 850 тысяч рублей.

Региональный исполком «Единой России» приостановил членство директора «Центра культуры и искусства на Соборной» Александра Загубнего в партии. Решение принято в соответствии с Уставом политического объединения. Бывшего депутата владимирского горсовета в хищении 850 тысяч рублей.По версии следствия, он фиктивно трудоустроил четверых сотрудников, которые фактически не работали в организации. Положенную «коллегам» заработную плату получал сам руководитель. Вчера, 1 марта, правоохранители провели ряд обысков. Директора бывшего дома Офицеров задержали. Решается вопрос об аресте подозреваемого и его имущества.Вопрос увольнения фигуранта уголовного дела в мэрии будет решаться только после оглашения вердикта суда.