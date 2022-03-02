Восстановление прав дольщиков региона взял на личный контроль прокурор Владимирской области...

Восстановление прав дольщиков региона взял на личный контроль прокурор Владимирской области Владислав Малкин. Сегодня он провёл прием граждан, которых обманули недобросовестные застройщики.Светлана, дольщик дома: « На данный момент информация отсутствует. И даже встречи нам никто не назначает. И инициативы от застройщика и руководства не поступает».Приём прошёл в здании прокуратуры Владимирской области. С жителями региона Владислав Малкин общался как в очном формате, так и в режиме видеоконференц-связи - из прокуратур всех городов и районов.На встречу с прокурором региона пришли около 30 человек. Многие не могут въехать в обещанные квартиры уже ни один год. Как, к примеру, дольщики "ЖК Дуброва Парк" в областном центре. Пока что в официальном реестре "обманутых дольщиков"- люди, которые вложились в строительство четырёх объектов. Остальные восемь адресов- под контролем. По словам Владислава Малкина, этот прямой диалог - возможность составить точный список проблемных объектов нашей области. В прокуратуре обещают, все обращения будут оперативно рассмотрены.Владислав Малкин, прокурор Владимирской области: «Я от этой болезни, я называю так долевое строительство, знаю лекарства. И они действенны. Я знаю как лечить её. И извините, что раньше меры не были приняты. Я разберусь, кто неэффективно работает".Виктория Туркова,старший помощник прокурора: "Надзор в этом направлении происходит регулярно, систематически. Мероприятия проводятся непрерывно. Принимается комплекс мер прокурорского реагирования. Начиная от мер предостережения к застройщикам, заканчивая возбуждением уголовных дел»."Вести-Владимир"