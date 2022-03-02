Во вторник ночью, 2 марта, во Владимире случился ужасный пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Юбилейная. Пожарные спасли 25 человек и эвакуировали 55, но один мужчина погиб.

Во вторник ночью, 2 марта, во Владимире случился ужасный пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Юбилейная. Пожарные спасли 25 человек и эвакуировали 55, но один мужчина погиб. «Сотрудники МЧС России в условиях практически нулевой видимости разыскивали и выводили из подъезда людей, в том числе с использованием спасустройств. Пожарными спасено 25 человек, из них