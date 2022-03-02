В Александровском районе малышам рассказывают о правилах безопасности дорожного движения. Это...

В Александровском районе малышам рассказывают о правилах безопасности дорожного движения.Это вызвано ростом дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Чтобы сократить количество ДТП с их участием, в Александрове прошла акция "Мы за безопасность на дороге". Её провела Государственная инспекция безопасности дорожного движения. А ещё сотрудники напомнили о правилах перевозки малышей их родителям."Вести-Владимир"