20-летней жительнице города Гусь-Хрустальный вынесли приговор за незаконное приобретение и хранение...

20-летней жительнице города Гусь-Хрустальный вынесли приговор за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Владимирской области.С июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в принадлежащей ей хозяйственной постройке наркотические средства общей массой около 600 грамм (96 грамм метадона, 423 грамма мефедрона, 1,35 грамма экстази, 5,9 граммов соли наркотического средства, 58 граммов химического гашиша), которые изъяты из незаконного оборота. Вину в совершенном преступлении подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил девушку к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Фото: https://pixabay.com/ru/