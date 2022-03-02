Обвиняемая признала, что «зелье» принадлежало ей.

В Гусь-Хрустальном 20-летнюю девушку приговорили к 2,5 годам колонии за хранение крупной партии наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.С июня по сентябрь прошлого года юная особа прятала в хозяйственной постройке 600 граммов запрещённых веществ: 96 - метадон, 423 - мефедрон, 1,35 - экстази, 5,9 - «соли», 58 - гашиш. После обыска «кайфы» изъяли из незаконного оборота. На фигурантку завели дело по статье 228 УК РФ.Обвиняемая признала, что «зелье» принадлежало ей. Следующие 2,5 года она проведёт в местах не столь отдалённых.