В Гусь-Хрустальном местную жительницу осудили за хранение наркотиков в крупном объеме. «В сентябре 2021 года у указанного лица сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и

В Гусь-Хрустальном местную жительницу осудили за хранение наркотиков в крупном объеме. «В сентябре 2021 года у указанного лица сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято из незаконного хранения наркотические средства: метадон 96 грамм, мефедрон 423 грамма, экстази 1,35 грамма, соль наркотического средства 5,9 грамма и химический гашиш 58 грамм», – передает пресс-служба ФСБ России по Владимиркой