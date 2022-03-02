1 марта в 18:40 в службу МЧС поступил звонок о пожаре легкового автомобиля и гаража в Коврове на...

1 марта в 18:40 в службу МЧС поступил звонок о пожаре легкового автомобиля и гаража в Коврове на улице Циолковского.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение гаража и автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Сгорел легковой автомобиль и пострадала кровля гаража.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/