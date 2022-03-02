В Коврове 42-летний подсобный рабочий Дома культуры украл из учреждения 16 духовых труб и сдал их в пункт приема металла. «В полицию поступило сообщение о пропаже реквизита, хранившегося на

В Коврове 42-летний подсобный рабочий Дома культуры украл из учреждения 16 духовых труб и сдал их в пункт приема металла. «В полицию поступило сообщение о пропаже реквизита, хранившегося на складе одного из местных домов культуры. Неизвестный похитил духовые трубы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, имевших доступ к музыкальным инструментам. В числе