В ходе специальной операции России на Украине погибли более 2870 солдат вооруженных сил Украины, еще 3700 военнослужащих получили ранения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны ..

В ходе специальной операции России на Украине погибли более 2870 солдат вооруженных сил Украины, еще 3700 военнослужащих получили ранения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, потери России составили 498 человек, 1597 военных были ранены. При этом российским войскам удалось нанести удары по 1533 объектам украинской военной инфраструктуры, сбить 13 самолетов и 47 беспилотных летательных аппаратов, сообщают "".