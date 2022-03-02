Пострадавшая госпитализирована в больницу.

В Муроме задержан заместитель директора школы №16, на которого по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по статье «халатность». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Напомним, 28 февраля с крыши учреждения на пенсионерку 1946 года рождения рухнула ледяная глыба. Здоровью бабушки причинён тяжкий вред. Пострадавшая госпитализирована в больницу.Выявлено, что с 5 по 28 февраля расчистка кровли учреждения не проводилась. Проход по улице Льва Толстого вдоль здания учебного заведения не был ограничен сигнальными лентами.Как уточнили в пресс-службе Следкома, вину в инкриминируемом деянии заместитель директора не признал. Решается вопрос об аресте фигуранта.Ход расследования находится на личном контроле прокурора 33-го региона.