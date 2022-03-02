В Муроме задержан руководитель батутного центра «Хайппарк». В отношении него по материалам...

В Муроме задержан руководитель батутного центра «Хайппарк».В отношении него по материалам прокуратуры СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Напомним, что 23 февраля 2022 года около 13 часов дня в помещении развлекательного батутного центра «Хайппарк» в Муроме подросток 2011 года рождения получил телесные повреждения в виде острой закрытой черепно-мозговой травмы. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую больницу о. Муром.Фото: https://stock.adobe.com/ru/