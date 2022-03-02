Ребёнок госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

В Муроме в рамках уголовного дела задержан директор батутного центра «Хайппарк». Его обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Напомним, что 23 февраля 10-летний мальчик во время занятий в развлекательном центре получил закрытую черепно-мозговую травму. Ребёнок госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.На место происшествия выезжал прокурор города Дмитрий Соколов. Ведомство изучает все обстоятельства произошедшего, проводится опрос всех свидетелей и заинтересованных лиц.«Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности предоставления развлекательных услуг», - уточнили в ведомстве.