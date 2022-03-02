В Муроме задержали руководителя батутного центра «Хайппарк», в котором ребенок получил серьезные травмы. «В отношении него по материалам прокуратуры СУ СК РФ по Владимирской области

В Муроме задержали руководителя батутного центра «Хайппарк», в котором ребенок получил серьезные травмы. «В отношении него по материалам прокуратуры СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – передает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Напомним, что, 23 февраля в Муроме несовершеннолетний ребенок получил