В Муроме задержан заместитель директора школы №16 города Мурома, в отношении которого также по...

В Муроме задержан заместитель директора школы №16 города Мурома, в отношении которого также по материалу прокурорской проверки возбуждено дело о халатности. Об этом сообщила персс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, 28 февраля 2022 года в Муроме со здания крыши школы № 16 упала наледь на пожилую женщину, 1946 года рождения. Ей причинен тяжкий вред здоровью.Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора области.Фото: https://pixabay.com/ru/