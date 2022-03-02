В Муроме задержали заместителя директора школы №16, с крыши которой на пенсионерку упала глыба льда. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 – халатность. Напомним, что в

В Муроме задержали заместителя директора школы №16, с крыши которой на пенсионерку упала глыба льда. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 – халатность. Напомним, что в Муроме пожилая женщина получила серьезные травмы после падения на нее глыбы льда с крыши школы. Сейчас она находится в больнице. Входе проверки выяснили, что с