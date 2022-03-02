Скоростная магистраль между Москвой и Казанью обретает конкретные очертания. Так на реке Клязьма...

Скоростная магистраль между Москвой и Казанью обретает конкретные очертания. Так на реке Клязьма вблизи Южного объезда Владимира ведётся строительство опор для будущего моста.Эти металлоконструкции в скором времени станут частью нового моста через реку Клязьму. А сама переправа - одним из отрезков будущей трассы М12 Москва-Казань. Ширина русла реки здесь порядка сорока метров. Это не проблема, говорят строители - задача выполнимая и всё должны успеть в срок - к сентябрю этого года.Павел Пепин, ведущий специалист владимирского филиала "Автодор": «Опоры абсолютно стандартные, ничего тяжелого нет. Стройка и не такие глобальные объекты видела. Сваи на береговых опорах они монолитные у нас получаются - заводские. На русловых, соответственно, собираются каркасы из арматуры, всё это буровой установкой бурится, устанавливается, заливается бетоном. Снизу у опор расширение до двух метров, всё готово в принципе».По проекту, на мосту будет по две полосы в каждую сторону. Платная магистраль должна будет значительно разгрузить параллельную дорогу - Южный объезд. На берегах Клязьмы уже сооружают подъезды , в русле реки готовят место под будущие опоры. Бригады работают в несколько смен. Конкретно на этом участке трудятся 400 человек. Живут рабочие вот в таких типовых мини-отелях на строительной базе "Одерихино" в Собинском районе. Обогреватели на зиму и кондиционеры летом. Есть туалеты, прачечная, душ.Вера Лапшина, старший комендант базы Одерихино "РСК": «В этом модуле у нас расположено 65 жилых комнат, в которых проживает примерно 265 человек. На данный момент у нас проживает на базе "Одерихино" около 800 человек».Есть своя столовая - питание сытное трёхразовое. Как на базе, так и на самих объектах. Еду строителям подвозят. А работают вахтовым методом по 30 дней. Условия комфортные - всё для того, чтобы строительство участка М12 во Владимирской области шло необходимыми темпами. И как обещают специалисты Владимирского филиала "Автодор", второй этап дороги сдадут в срок- это конец 2022-го года.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев, Вести-Владимир.