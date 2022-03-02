Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - В беде не бросим! Поддержим семьи Донбасса! Кто ещё...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- В беде не бросим!Поддержим семьи Донбасса! Кто ещё собрал гуманитарную помощь для переселенцев?- Школьный автопаркДля комфорта и безопасности. Глава региона вручил школам ключи от новых автобусов.- ПереправаИ когда в области появится новый мост через Клязьму? Строительство второго этапа М-12 в черте Владимира.