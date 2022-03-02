Смотрите в программе Вести-Владимир :
-Прокурорский приём
Лекарство от долевого...
Смотрите в программе "Вести-Владимир" :
-Прокурорский приём
"Лекарство" от долевого строительства. Прокурор Владимирской области взял на личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками.
-Зайцы поневоле
Зайцы поневоле. Почему жители областного центра не могли воспользоваться электронным проездным в первые дни весны?
- Школьный автопарк
Для комфорта и безопасности. Глава региона Александр Авдеев вручил школам ключи от новых автобусов.