Смотрите в программе Вести-Владимир : -Прокурорский приём Лекарство от долевого...

Смотрите в программе "Вести-Владимир" :-Прокурорский приём"Лекарство" от долевого строительства. Прокурор Владимирской области взял на личный контроль ситуацию с обманутыми дольщиками.-Зайцы поневолеЗайцы поневоле. Почему жители областного центра не могли воспользоваться электронным проездным в первые дни весны?- Школьный автопаркДля комфорта и безопасности. Глава региона Александр Авдеев вручил школам ключи от новых автобусов.