Еще один шаг навстречу. Регион принял всероссийскую конференцию предпринимателей ЗаБизнес. Как...

Еще один шаг навстречу. Регион принял всероссийскую конференцию предпринимателей "ЗаБизнес". Как снимать барьеры? И каковы перспективы взаимодействия с нашей областью? расскажет Александр Сыпченко.Курсом развития! Глава Владимирской области Александр Авдеев и гендиректор "Платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗАБИЗНЕС.РФ" Элина Сидоренко пожимают руки в знак соглашения о сотрудничестве. Документ- один из главных итогов всероссийской конференции предпринимателей, которую принял регион. Главная цель- укрепить взаимодействие бизнеса с правоохранительными органами Владимирской области, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей, ведущими деловыми объединениями. Повысить уровень доверия бизнеса к власти и общественным организациям.Элина Сидоренко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.РФ":- Инициатива проведения этого мероприятия, происходила именно от субъекта, что мы для себя рассматриваем как очень важный посыл направленный на создание безопасной и хорошей атмосферы для развития бизнеса.По словам участников конференции, в условиях жестких экономических санкций диалог между обществом, властью и бизнесом должен быть честным и открытым. Предпринимателям нужна комфортная и безопасная среда. Владимирская область - за такой подход, говорят эксперты. Благоприятный деловой климат поможет привлечь новых инвесторов, создать дополнительные рабочие места, развивать современные проекты, удерживать кадры.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы сейчас в тотальном взаимодействии со всеми предприятиями нашей области, которые так или иначе связаны трансграничными поставками с логистикой международной и так далее. И нам важно понимать, какие они проблемы испытывают и постараться найти инструменты для того чтоб помочь.Благодаря целенаправленной работе администрации региона в рамках Владимирского инвестиционного конгресса, который прошёл в Суздале в декабре, подписано 17 соглашений об инвестициях на сумму свыше 43 миллиардов рублей. Цифры - рекордные. Защита прав всех субъектов предпринимательской деятельности- под пристальным вниманием прокуратуры. Направление - приоритетное, подчеркивает прокурор Владимирской области Владислав Малкин. Все проверки бизнеса проводятся исключительно с согласования прокурора.Владислав Малкин, прокурор Владимирской области:- Я держу на личном контроле и вопросы возмещения долгов перед предпринимателями по муниципальным контрактам, которые исполнены. Если говорить короче и проще, если малому бизнесу не мешать, он станет средним, если ему помогать он будет крупным, вот этой деятельности и будем придерживаться.Администрация области, правоохранители, общественники усилят системную работу по созданию благоприятных условий для предпринимателей. Рассчитывает регион и на федеральную поддержку деловых кругов, в том числе с помощью инструментов Платформы. Владимирская область и дальше должна быть территорией свободного и активно развивающегося бизнеса.Александр Сыпченко, Семен Карпов. "Вести-Владимир"