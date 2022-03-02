Новый прокурор 33-го региона Владислав Малкин поставил вопрос об активизации расследования уголовного дела, возбужденного СУ СК по статье «халатность» по материалам проверки прокуратуры в 2021 году.

Прокуратурой Владимирской области организована дополнительная проверка публикаций в СМИ по факту обеспечения детей-инвалидов жизненно важными лекарствами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.поставил вопрос об активизации , возбужденного СУ СК по статье «халатность» по материалам проверки прокуратуры в 2021 году. В совершении преступления подозревают экс-директора Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области. Потерпевшими по делу проходят 118 человек.Окончание расследования и результаты дополнительной проверки находятся на контроле главы надзорного органа.Добавим, что за 2021-2022 годы в суды подано около 130 исков, по итогам рассмотрения которых дети получили необходимые препараты.