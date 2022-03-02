Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в 2022 году будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением города Владимира и Владимирской ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в 2022 году будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением города Владимира и Владимирской области.В марте 2022 года будут проведены «прямые линии» по следующим актуальным темам:- порядок подачи, комплектность и требования к документам, представляемым для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;- основные преимущества получения государственных услуг Росреестра в электронном виде;- порядок и способы изменения статуса сведений в ЕГРН «актуальные незасвидетельствованные;- для чего полезна Публичная кадастровая карта: ее назначение и особенности;- порядок погашения регистрационной записи об ипотеке;- особенности совершения сделок между супругами;- порядок возбуждения дела об административном правонарушении за неправомерные действия при банкротстве.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линии» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru, а также на странице Управления в социальной сети Инстаграм по адресу: rosreestr_33.