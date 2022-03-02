Владимирским школьникам от восьми до семнадцати лет предлагают принять участие во Всероссийском...

Владимирским школьникам от восьми до семнадцати лет предлагают принять участие во Всероссийском конкурсе "Классное пространство".Необходимо подготовить проект одного из школьных помещений - в соответствии с одной или несколькими номинациями. Преобразить можно столовую, учительскую, учебные классы, спортивный зал и другие школьные пространства. Предварительно нужно пройти регистрацию (на сайте Российского движения школьников) РДШ.РФ самостоятельно, если вы старше 14-ти лет, или попросить помощи у родителей и педагогов, если 14 лет вам ещё не исполнилось. Работа должна состоять из эскиза и текста, описывающего детали. Лучшие проекты будут реализованы в школах страны."Вести-Владимир"