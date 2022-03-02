Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Во Владимире по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На предприятии, название которого не уточняется, появились долги перед 19 работниками на сумму более 3,8 млн рублей. Период задержки превысил два месяца.
При этом руководство компании стабильно перечисляло деньги контрагентам, а также просило сотрудников не сообщать в трудовую инспекцию о задолженности перед ними. Подчинённые указания выполнили, но вместо неё обратились в прокуратуру. Результат - уголовное дело и иски о выдаче судебных приказов для взыскания жалованья.
Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.