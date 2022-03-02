Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Во Владимире по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На предприятии, название которого не уточняется, появились долги перед 19 работниками на сумму более 3,8 млн рублей. Период задержки превысил два месяца.При этом руководство компании стабильно перечисляло деньги контрагентам, а также просило сотрудников не сообщать в трудовую инспекцию о задолженности перед ними. Подчинённые указания выполнили, но вместо неё обратились в прокуратуру. Результат - уголовное дело и иски о выдаче судебных приказов для взыскания жалованья.Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.