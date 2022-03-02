Решается вопрос об аресте фигуранта и его имущества.

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. В совершении преступления подозревают директора «Центра культуры и искусства на Соборной». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, он фиктивно трудоустроил четверых сотрудников, которые фактически не работали в организации. Положенную «коллегам» заработную плату получал сам руководитель. Таким образом мужчина присвоил более 850 тысяч рублей.«Они выделялись учреждению на проведение культурно-массовых мероприятий для владимирцев и гостей города», - пояснили в надзорном органе.Вчера, 1 марта, правоохранители провели ряд обысков. Директора задержали. Решается вопрос об аресте фигуранта и его имущества.Ход и расследование уголовного дела, а также вопросы возмещения ущерба находятся на контроле ведомства.