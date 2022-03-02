Во Владимире из-за ситуации на Украине отменили широкие масленичные гуляния. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. В городских парках не состоятся запланированные ранее концерты и ..

Во Владимире из-за ситуации на Украине отменили широкие масленичные гуляния. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.В городских парках не состоятся запланированные ранее концерты и выступления. Отменён традиционный парад масленичных кукол, проходящий на площади Победы. Останется лишь торговля. Все желающие смогут насладиться блинами и шашлыками.В мэрии подчёркивают, что никто не нагнетает обстановку. Власти считают, что в текущих условиях неуместно проводить большие торжества.«Все наши парки и учреждения культуры работают в штатном режиме, пожалуйста, приходим, отдыхаем», - уточнили в горадмнистрации.Обновлённая афиша масленичных мероприятий в ближайшее время появится на сайте городского управления культуры.