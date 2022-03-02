К сожалению, есть погибший.

Во Владимире сотрудники МЧС России спасли 25 и эвакуировали 55 человек на пожаре в доме на улице Юбилейная. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В ночь с 1 на 2 марта в 01.20 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажки. Дым быстро поднимался вверх и распространялся по помещениям многоквартирного дома.«Для спасения людей и тушения огня пожарные сформировали пять звеньев газодымозащитной службы. В условиях практически нулевой видимости, используя спецустройства, они разыскивали и выводили жильцов из подъезда. Спасено 25 человек (8 детей). Ещё 55 человек эвакуировали», - поделилась подробностями руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На пепелище найден труп погибшего мужчины 1972 года рождения.Рассматривается несколько версий трагедии, в том числе – аварийный режим работы электросети.На происшествие выезжали 8 единиц техники и 25 человек личного состава.