Сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

Во Владимире на Октябрьском проспекте напротив прокуратуры появится новый светофор. «Центр управления городскими дорогами» подключит его в марте.Не перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Большие Ременники разрешат поворот налево. Работу «трёхглазого» настроят в унисон с объектом на улице Дзержинского. На дороге уже смонтированы опоры. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы.Напомним, что в прошлом году в областном центре установили два регулировщика движения - на пересечении улиц и на Судогодском шоссе.