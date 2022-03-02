Во Владимире отменили Масленичные гулянья. Праздник в областном центре пройдет без концерта и...

Во Владимире отменили Масленичные гулянья. Праздник в областном центре пройдет без концерта и развлекательной программы. А на площади Победы не будет парада масленичных кукол.Учитывая внешнеполитическую ситуацию, официальный представитель администрации областного центра Александр Карпилович сообщил:- Мы считаем, что не совсем уместно петь и танцевать в тех условиях, которые сейчас разворачиваются на территории братской нам Украины. Мы приняли решение отменить активную концертную программу. А в остальном все пройдет в обычном формате: все наши муниципальные парки и учреждения культуры работают, пожалуйста, приходим, отдыхаем.Фото: https://pixabay.com/ru/