В воскресенье, 6 марта, во Владимире планировали провести масштабные масленичные гуляния. Однако городских власти решили, что в связи с последними событиями, это будет неуместно. Тем не

В воскресенье, 6 марта, во Владимире планировали провести масштабные масленичные гуляния. Однако городских власти решили, что в связи с последними событиями, это будет неуместно. Тем не менее, владимирцы смогут пойти в парки, чтобы поесть блины и покататься на каруселях. Более того, многие регионы России также отменяют запланированные программы на Масленицу.