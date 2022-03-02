Во Владимире открыли сразу семь пунктов приема гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Многие горожане хотели бы принести предметы помощи после окончания рабочего дня. В связи с этим

Во Владимире открыли сразу семь пунктов приема гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Многие горожане хотели бы принести предметы помощи после окончания рабочего дня. В связи с этим приняли решение продлить график работы пунктов приема до 19.00. Обновленный график работы пунктов приема гуманитарной помощи 1. Управление социальной защиты по г. Владимиру, пр. Ленина, 53,