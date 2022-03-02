Во Владимире на улице Юбилейная, д. 60 2 марта в 01:40 произошел пожар в многоквартирном жилом...

Во Владимире на улице Юбилейная, д. 60 2 марта в 01:40 произошел пожар в многоквартирном жилом доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 1-м этаже 9-этажного дома. Пожарными было сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы для эвакуации, спасения людей и тушения пожара. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 25 кв. м. Из подъезда было спасено 25 человек (из них 8 детей). Эвакуировано 55 человек. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший мужчина 1972 года рождения. К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники, 25 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/