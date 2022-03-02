Во Владимире в школе №49 имени Сперанского сегодня прошёл Урок цифры Учебное заведение- главная...

Во Владимире в школе №49 имени Сперанского сегодня прошёл "Урок цифры" Учебное заведение- главная региональная площадка всероссийского проекта. Слово- Максиму Калашникову.Семиклассница Дарья Степанова увлечена музыкой и мечтает создать что-то своё. И здесь искусственный интеллект станет незаменимым помощником. На уроке по цифровому искусству Даша узнала, что музыку можно писать вместе с "машиной".Дарья Степанова, ученица 7-го класса школы № 49 г. Владимира: «Я узнала, что можно на каких-то отдельных сайтах записывать её. И то, что я могу записать мелодию и потом просто поставить звук, и уже как-то что-то придумывать и создавать свои песни»."Урок цифры" - всероссийский образовательный проект. Это не только рассказ о передовых технологиях, но и настоящий взгляд в будущее. После основной части урока ребят ждал семинар. Его посетил директор департамента цифрового развития Сергей Орлов.Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития Владимирской области: «Искусственный интеллект видит о том, что такой поведенческий тип. Такое поведение. Сегодня грустное, завтра весёлое. И он тоже под вас подстраивается и вам предлагает то, что, как он думает, будет интересен вам».В online формате на вопросы школьников ответили руководитель образовательного проекта Юлия Горячкина и директор по продвижению образовательных инициатив от компании "Яндекс" Дмитрий Растворов. Преподаватели 49-ой школы заявляют: проект максимально адаптирован для детей разного возраста. Задания отличаются уровнями сложности, потому "Урок цифры" интересен и малышам, и старшеклассникам.Анна Малькова, заместитель директора школы №49 по информатизации: «Постепенно всё большее их количество хочет этим заниматься. И поэтому мы видим, что результат есть нашей работы.Очень много уроков было уже пройдено. Это и сейчас был - музыка. Предыдущий урок был посвящен компьютерным играм. Разработкам компьютерных игр. По нейросетям был очень интересный урок».Проект существует четвертый год. За это время к учебным материалам пользователи обратились более 45 миллионов раз. Цифровые технологии стали важнейшей частью жизни. Необходимость в квалифицированных специалистах растёт с каждым днём. И, возможно, будущие "IT-шники" есть и в этом классе.Максим Калашников, Александр Чунаев«Вести-Владимир»