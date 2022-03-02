На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта 2022 года лабораторно подтверждено 683 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:193 сл. во Владимире,91 сл. в Муромском районе,63 сл. в Ковровском районе,10 сл. в Петушинском районе,31 сл. в Кольчугинском районе,53 сл. в Александровском районе,38 сл. в Юрьев-Польском районе,29 сл. в Гусь-Хрустальном районе,22 сл. в Судогодском районе,28 сл. в Собинском районе,4 сл. в Радужном,12 сл. в Киржачском районе,21 сл. в Камешковском районе,15 сл. в Гороховецком районе,6 сл. в Меленковском районе,51 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе,15 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 137 448 случаев заболевания.