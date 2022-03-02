На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта 2022 года лабораторно подтверждено 683 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
193 сл. во Владимире,
91 сл. в Муромском районе,
63 сл. в Ковровском районе,
10 сл. в Петушинском районе,
31 сл. в Кольчугинском районе,
53 сл. в Александровском районе,
38 сл. в Юрьев-Польском районе,
29 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
22 сл. в Судогодском районе,
28 сл. в Собинском районе,
4 сл. в Радужном,
12 сл. в Киржачском районе,
21 сл. в Камешковском районе,
15 сл. в Гороховецком районе,
6 сл. в Меленковском районе,
51 сл. в Вязниковском районе,
1 сл. в Суздальском районе,
15 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 137 448 случаев заболевания.