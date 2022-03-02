Дорога к знаниям станет быстрее и безопаснее. 33 образовательные организации области получили ключи...

Дорога к знаниям станет быстрее и безопаснее. 33 образовательные организации области получили ключи от новых автобусов. Школьный автопарк обновили благодаря средствам из федерального бюджета.Директорам ЗЗх областных школ и интернатов глава региона Александр Авдеев вручает ключи от новых школьных автобусов. Оранжевые газели и ПАЗы- вместимостью от 10 до 30 человек- заменят отслужившую технику. В Сойменской средней школе Судогодского района обновить автопарк мечтали давно. В Сойме учатся 53 ученика, 17 из них подвозят из ближайших сел и деревень.Андрей Додуев, директор Сойменской средней школы: «До этого у нас также была Газель, но там было меньше посадочных мест, их было 11, из-за этого приходилось делать 2 подвоза в утренние часы, это было неудобно и для обучающихся и для сотрудников школы, а теперь мы будим обходиться одной Газелью».Машины соответствуют всем требованиям и техническим регламентам. В каждом- система ГЛОНАС, тахографы, ограничители скорости. Александр Авдеев лично осмотрел автобусы и побеседовал с водителями. В муниципальных парках для перевозки детей сегодня более 300 автобусов. Они перевозят свыше 10 тысяч школьников. Благодаря средствам из федерального бюджета, школьный автопарк будет обновляться ежегодно, минимум на 10 процентов, подчёркивает глава региона.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: «Программа поддержана федеральным правительством и направлена конечно на обновление автопарка и повышение безопасности при перевозки детей, я думаю, что если мы ежегодно будем обновлять примерно по 10 процентов автопарка, то состояние автобусов будет во всей школьной системе хорошее».В следующем году работа по оснащению школ Владимирской области транспортом продолжится. Дорога к знаниям должна быть безопасной.Александр Сыпченко, Александр Чунаев"Вести-Владимир"