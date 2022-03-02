Пандемийные годы показали, как востребована социальная помощь. Новые вызовы продиктовали новые...

Пандемийные годы показали, как востребована социальная помощь. Новые вызовы продиктовали новые решения. Итоги и задачи обсудили на расширенном заседании коллегии департамента соцзащиты Владимирской области. О важнейших направлениях работы- в нашем репортаже.В условиях пандемии социальная служба области в 2021 -ом перешла на новый формат. В режиме онлайн работали с сохранением качества и полноты предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг.Оказывали помощь одиноким и нуждающимся людям. Доставляли продукты, предметы первой необходимости, покупали медикаменты. Такую помощь получили около 50 тысяч жителей нашей области. Соцработники в штатном режиме продолжали обслуживать на дому одиноких пожилых людей, пенсионеров, инвалидов. Главной для службы, как и всего общества, стала вакцинация. 100 процентов проживающих в стационарах пожилых людей сделали прививки. Дома-интернаты работали в штатном режиме. Вспышек ковида в этих учреждениях не допустили. Кроме того, социальные работники помогали доставлять пенсионеров на прививки против ковида бесплатно. Собственным транспортом. Такой поддержку получили свыше 11 тысяч человек.Людмила Сачкова , пенсионер: «Большая помощь, потому что много вопросов всегда. Как обратиться в поликлинику, записаться на прививку , а тут соцработники оказывают эту услугу».Важно было в это непростое время вовремя производить выплаты гражданам, оказывать меры поддержки, которые установило государство. Социальная служба с этим справилась. Только в прошлом году на эти цели направили почти 13 миллиардов рублей, в том числе семьям с детьми свыше семи миллиардов.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области: «До 1 марта сохранился беззаявительный режим, но в тоже время опасения были, когда уже можно было предоставлять документы очно, но сегодня мы переходим на цифрофизацию. Это важно! И больше 90 процентов молодых семей получающих те или иные виды пособий, компенсаций, конечно, они через портал Госуслуг направляют заявления. Какие-то дополнительные документы не требуются. Мы уже сами запрашиваем и определяем право».Кроме того, служба реализовывала множество различных программ для детей и семей. Масштабные социальные проекты. Их в области разработали 70. Новые социальные технологии использовались для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. В этом ряду- и социальные проекты , которые направлены на поддержку семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также программа "Реабилитация реабилитации". Это позволило региону привлечь финансирование из федерального бюджета.Людмила Жорина, заведующая отделением реабилитации детей с ограниченным возможностями: «Домашний микрореабилитационный центр. По данной технологии обслуживаются дети, имеющие тяжелые и множественные нарушения в развитии. Специалисты проводят на дому развивающие занятия, занятия творческой деятельностью».В действии - "Социальная няня". А также программа "Ранняя помощь". Она признана лучшей на федеральном уровне. Кроме того, в городах и районах появились квартиры сопровождаемого проживания. В прошлом году они открылись в Кольчугине и Гусь-Хрустальном. В прошлом году благодаря этой программе несколько человек вернулись в семьи, а кто-то начал самостоятельную жизнь.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области: «Там вместе с общественными организациями мы обучаем, чтобы в процессе обучения человек мог научиться и транспортом пользоваться общественном, 7 и продукты купить. Это многие у нас умеют и делают. В каждом учреждении у нас такие тренировочные комнаты. Мы действительно их готовим к самостоятельности».Департамент соцзащиты не свернул ни одной программы. Так в рамках программы "Старшее поколение" департамент в прошлом году начал строительство корпуса сопровождаемого проживания на 130 мест в поселке Гусевский. Уже предусмотрено финансирование на социальный городок в Киржаче. Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Работы начнутся уже в следующем году.Вера Куликова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".