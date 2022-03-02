Человек в среднем производит полтора килограмма мусора в день. Проблему с большим количеством...

Человек в среднем производит полтора килограмма мусора в день. Проблему с большим количеством отходов на протяжении многих лет решает компания "СпецТехАвто". Что происходит после попадания мусора в контейнер, расскажем в нашем репортаже.Марьинский полигон - крупнейший во Владимирской области. Сюда привозят мусор из Владимира, Коврова, Камешкова, Вязников, Гороховца. Обслуживает полигон компания - "СпецТехАвто". За год она принимает почти двести пятьдесят тысяч тонн отходов. Их работа соответствует всем требованиям действующего законодательства. Отходы размещают в специально подготовленные котлованы. Это безопасно, как для здоровья людей и животных, так и в целом для экологии.Иван Шашков, исполнительный директор "СпецТехАвто": «В целях обеспечения экологической безопасности наша компания осуществляет постоянный мониторинг состояние окружающей среды на территории полигона»."СпецТехАвто" развивается и совершенствует методы работы. Регулярно закупаются современная техника и оборудование, необходимые для производственного процесса. Вот такой пресс-компактор "Бурлак" весом сорок тонн трамбует мусор на Марьинском полигоне. Он вытесняет воздух из мусора, позволяя добиться максимальной плотности отходов. Тем самым сокращая площадь их размещения. Улучшают работу компании и другие нововведения.Иван Шашков, исполнительный директор "СпецТехАвто": «Недавно были построены и выведены в эксплуатацию административный бытовой комплекс и полностью автоматизированная система весового оборудования, то позволило существенно сократить время нахождения мусоровозов на полигоне».Нареканий в адрес "СпецТехАвто" нет. Компания постоянно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, управляющими организациями, ТСЖ и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир