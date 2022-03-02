Они выполняют задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, принимают участие в спецоперациях и оказывают силовую поддержку полицейским, освобождают заложников.

Специальному отряду быстрого реагирования «Сунгирь» исполнилось 29 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Владимирской области.СОБР располагается во Владимире. Подразделением уже долгие годы руководит полковник Алексей Сироткин, который не единожды побывал в командировках на Северном Кавказе.В 2021 году отряд провёл 40 спецмероприятий. «Сунгирь» задержал 43 преступника и правонарушителя, изъял 21 единицу огнестрельного оружия, а также почти 700 боеприпасов к «стволам».Бойцы выполняют задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, принимают участие в спецоперациях, оказывают силовую поддержку полицейским, освобождают заложников.В общей сложности 95% сотрудников награждены госнаградами, среди которых ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», Суворова и Жукова.