Сегодня аварийно-спасательная служба региона отмечает годовщину своего...

Сегодня аварийно-спасательная служба региона отмечает годовщину своего образования.Поисково-спасательный отряд Владимирской области заступил на дежурство ровно двадцать четыре года назад. В дальнейшем его преобразовали в аварийно-спасательную службу. Эти специалисты выезжают на крупные происшествия и ДТП с пострадавшими.Во Владимире сегодня, в подразделении службы на улице Гастелло, пройдет торжественная церемония, в которой примут участие представители администрации региона и областного Законодательного собрания. Будут награждены спасатели, отличившиеся в прошедшем году."Вести-Владимир"