С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 137 448 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 марта выявлено 683 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 193 человек. Ещё 91 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 63 - в Ковровском, 10 - в Петушинском, 31 - в Кольчугинском, 53 - в Александровском, 38 - в Юрьев-Польском, 29 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Судогодском, 28 - в Собинском, 12 - в Киржачском, 21 - в Камешковском, 15 - в Гороховецком, 6 - в Меленковском, 51 - в Вязниковском, 1 - в Суздальском и 15 - в Селивановском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 137 448 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 37 164 заболевших во Владимире, 16272 - в Ковровском и 14903 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.