Ёмкости для сбора твёрдых коммунальных отходов появятся в 21 муниципалитете.
Во Владимирской области на установку контейнерных площадок выделили почти 60 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
Ёмкости для сбора твёрдых коммунальных отходов появятся в 21 муниципалитете.
Ещё 47,3 млн рублей направят на строительство очистных сооружений в посёлке Майский Александровского района.
«На капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Поповка в селе Богослово потратят 21 млн рублей», - добавили в обладминистрации.
Кроме того, 3,7 млн рублей планируется предусмотреть на разработку проектно-сметной документации на расчистку реки Волшник в Вязниках.