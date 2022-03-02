Ёмкости для сбора твёрдых коммунальных отходов появятся в 21 муниципалитете.

Во Владимирской области на установку контейнерных площадок выделили почти 60 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Ёмкости для сбора твёрдых коммунальных отходов появятся в 21 муниципалитете.Ещё 47,3 млн рублей направят на строительство очистных сооружений в посёлке Майский Александровского района.«На капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Поповка в селе Богослово потратят 21 млн рублей», - добавили в обладминистрации.Кроме того, 3,7 млн рублей планируется предусмотреть на разработку проектно-сметной документации на расчистку реки Волшник в Вязниках.