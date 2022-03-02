Врио вице-губернатора Александр Ремига объявил, что большая часть коронавирусных ограничений отменят 3 марта. Об этом он сказал в прямом эфире Центра управления регионом. Соответствующий

Врио вице-губернатора Александр Ремига объявил, что большая часть коронавирусных ограничений отменят 3 марта. Об этом он сказал в прямом эфире Центра управления регионом. Соответствующий указ будет представлен на подпись врио губернатора Александра Авдеева до вечера 2 марта. «В понедельник, врио губернатора обозначил позицию, чтобы все заместителя губернатора и руководители департаментов проработали, насколько мы можем снять