Во Владимирской области отменят основную часть коронавирусных ограничений. Об этом 2 марта в прямом...

Во Владимирской области отменят основную часть коронавирусных ограничений. Об этом 2 марта в прямом эфире Центра управления регионом рассказал врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- В понедельник глава региона обозначил позицию, чтобы все заместители губернатора и руководители департаментов проработали, насколько мы можем сейчас снять все ограничения. Вопрос проработан и всеми блоками, и совместно с Роспотребнадзором также. Сегодня до конца дня указ будет представлен губернатору на рассмотрение в финальной версии. И с завтрашнего дня уже мы будем жить по новым правилам. Естественно, речь идет о смягчении режимов, связанных с ограничениями. Я могу сказать, что, с точки зрения бизнеса и сферы услуг, наших рестораторов и отельеров, мы и так их минимизировали, но есть еще, что докрутить. Также есть вопросы по спортивным и культурным мероприятиям. Однозначно останутся масочный режим как базовое такое мероприятие, дезинфекция. И массовые мероприятия более чем на 500 человек в закрытых помещениях — точно ещё не на этой стадии разрешим. По всем остальным аспектам, я думаю, уже можно перейти к размеренной жизни.Напомним, в связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев внёс изменения в коронавирусный указ №38. Новые требования коснулись работы учреждений культуры, сферы услуг, общепита и проведения спортивных мероприятий.Фото: https://pixabay.com/ru/