Ваша карта не действительна. Жители областного центра столкнулись с проблемой оплаты проезда...

Ваша карта не действительна. Жители областного центра столкнулись с проблемой оплаты проезда электронными проездными. Несколько дней пассажирам приходилось доказывать: они не "зайцы". В чём причина - разбиралась Вера Куликова.В офисе компании Ситикард очереди. Электронные проездные не работают - расплатиться транспортной картой за проезд невозможно- рассказывает Алексей Махинов. Проблемы, по его словам, начались еще 28 февраля. Карту купил для себя и для дочки-школьницы.Алексей Махинов, житель г. Владимира:-Она говорит, что денег недостаточно на карте.- А вы заплатили-Естественно чеки есть-28 заплатил. Уже 28 начали снимать. Это уже обман, потому что это предыдущий месяц был.Среди тех, кто не смог воспользоваться своей картой и пенсионерка Инна Петрова. Вместе с другими потерпевшими сейчас ей приходится штурмовать офис оператора транспортных карт.Инна Петрова, жительница г. Владимира: «Не срабатывает. Идите выясняйте в киоске. В киоске выяснила. Идите сюда.Вроде она у парня просвечивается, что не платила, но я платила.А вот чек как честный человек , я его за не надобностью, потому что я всегда в одном и том же киоске плачу».В Ситикард ситуацию объясняют техническим сбоем, для устранения которого нужно лично явиться с проездным в офис компании на Октябрьском проспекте. Пока, по словам руководства оператора, с жалобами к ним обратились около ста человек.Владимир Капп, генеральный директор "Ситикард33": «Произошёл сбой. Что могут сделать пользователи? Обратиться к нам в пункт обслуживания для того чтобы устранить сбой и у них останется та жа самая транспортная карта на который будет записан тот же самый ресурс. Те пользователи, которые предоставят проездные билеты. Также билеты, которыми они подтверждать факт проезда, им будут компенсированы средства за проезд в общественном транспорте».Чтобы получить компенсацию, нужно сохранить купленный билет и обратиться в пункт обслуживания .Вера Куликова, Семен Карпов. Вести- Владимир.